Fostul fotbalist Ilie Dumitrescu a declarat, miercuri seara, ca Marius Lacatus, al carui tricou cu numarul 7 a fost retras de CSA Steaua, este un simbol si ar trebui sa i se faca o statuie in fata stadionului din Bulevardul Ghencea. "Lacatus este un simbol al acestui club Eu cred ca ar trebui sa i se faca si o statuie in fata stadionului. E un jucator care mie mi-a marcat copilaria, eram un fan si il sustinem din tribuna, apoi am avut sansa sa ii fiu coleg", a afirmat Dumitrescu. El s-a aratat bucuros ca numele sau este gravat in interiorul Stadionului Steaua, a carui inaugurare a avut loc miercuri…