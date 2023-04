Astazi, de la ora 19:00, Steaua Bucuresti – Politehnica Iasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi are posibilitatea de a face uitata prestatia din runda precedenta, cand a risipit doua puncte in Copou in duelul cu modesta grupare buzoiana Gloria. Adica o echipa care nu a fost in stare in etapa in curs sa treaca, acasa, de Unirea Dej, o formatie ratacita in play-off, care, in prelungirile duelului de la Buzau, a avut chiar posibilitatea de a castiga! Pentru a sterge impresia proasta lasata in confruntarea cu Gloria, Poli trebuie sa aiba o cu totul alta atitudine…