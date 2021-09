Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Cristian Manea, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, ca este fericit de faptul ca prima reprezentativa a legat doua victorii si spera intr-un succes si cu Macedonia de Nord pentru a urca din nou in clasament.…

- Cu Denis Draguș și Denis Alibec accidentați, cei doi urmand sa faca un RMN abia azi, Mirel Radoi are mari probleme ofensive, in situația in care Romania e nevoita sa castige cu Liechtenstein și cu Macedonia de Nord, pentru a mai spera la locul doi in grupa. Victoria cu Islanda a venit și cu frisoane…

- Dennis Man a deschis scorul in victoria Romaniei din Islanda, iar dupa meci, jucatorul legitimat la Parma, a declarat ca este increzator pentru urmatoarele meciuri. “Sunt trei puncte importante, ne bucuram ca am reusit sa le luam, suntem foarte fericiti. Am reusit sa inscriu cu dreptul, ma bucur,…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in…

- Fostul portar Helmut Duckadam a declarat, marti seara, ca sansele ca echipa nationala de fotbal a Romaniei sa castige 9 puncte in meciurile programate in luna septembrie cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, in preliminariile CM 2022, sunt "aproape zero". "Sansele sa castige 9 puncte din aceste…

- Fundasul echipei nationale de fotbal a Austriei, David Alaba, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca el si colegii sai nu trebuie sa se multumeasca doar cu aceste trei puncte si ca e important sa joace bine in continuare pentru a se califica…