Fotbal: Hoţii au încercat să spargă locuinţa lui Marquinhos, jucătorul lui PSG Hotii au incercat sa sparga locuinta lui Marquinhos, fotbalistul lui PSG, duminica, in timpul meciului dintre campioana Frantei si AS Monaco, din Ligue 1, relateaza L'Equipe. Un agent de securitate, folosit pentru supravegherea locuintei lui Marquinhos, a anuntat politia la ora locala 21:00, dupa ce a zarit patru necunoscuti purtand cagule in gradina proprietatii fotbalistului. Dandu-si seama ca au fost descoperiti, cei patru intrusi au fugit imediat prin spatele casei. O patrula a politiei a sosit la fata locului pentru a incerca sa-i aresteze pe suspecti, dar acestia nu au putut fi gasiti.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

