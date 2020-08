Stiri pe aceeasi tema

- Continua cosmarul lui Harry Maguire in Grecia. Capitanul lui Manchester United a fost arestat in urma cu cateva zile in Mykonos. Se afla in vacanta alaturi de sora si fratele sai, de iubita si de un grup de prieteni. Totul a inceput dupa un conflict intr-un bar, cu un alt grup de petrecareti. La aparitia…

- Capitanul echipei Manchester United, Harry Maguire, a fost gasit vinovat dupa incidentul in urma caruia a fost arestat in Mykonos, relateaza bbc.com.El a fost gasit vinovat pentru lovituri repetate, tentativa de mita, violenta impotriva unui angajat public si insulte. Citește și: Vești…

- Capitalul Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat marți la 21 de luni și 10 zile de închisoare cu suspendare pentru agresiune și insulte de catre un tribunal de pe insula Syros, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP. Harry Maguire (27 de ani), capitanul lui Manchester United,…

- Harry Maguire (27 de ani), capitanul lui Manchester United, a petrecut doua nopți la inchisoare dupa ce a batut polițiștii pe insula Mykonos. S-a aflat ce l-a scos din minți pe Harry Maguire, arestat in Grecia » Sora lui a fost injunghiata in mana! Dupa semifinala Europa League cu Sevilla, Harry Maguire…

- Tehnicianul Cristiano Bergodi a declarat, sambata, dupa meciul castigat de Universitatea Craiova in fata echipei Sepsi, scor 1-0, ca formatia sa nu a facut un joc reusit, dar acest lucru nu il ingrijoreaza, fiind abia inceputul sezonului, relateaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei Manchester…

- Pilotul spaniol al echipei Honda, Marc Marquez, operat de doua ori la bratul drept, va fi indisponibil inca doua sau trei luni, relateaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei Manchester United, Harry Maguire, a pledat nevinovat dupa incidentul in urma caruia a fost arestat Repsol Honda…

- Capitanul echipei Manchester United, Harry Maguire, a pledat nevinovat dupa incidentul in urma caruia a fost arestat in Mykonos si a fost eliberat din custodia politiei, relateaza bbc.com, potrivit News.ro.Citește și: Anunțul lui Ludovic Orban pentru toți romanii! Sfarșitul 'harțoagelor' este…

- Fotbalistul echipei Olympiakos, Ruben Semedo, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare si a primit o interdictie pe opt ani de acces pe teritoriul Spaniei, potrivit presei spaniole, potrivit news.ro.Tribunalul din Valencia a pronuntat sentinta vineri. Citește și: Lovitura…