- Sergiu Hanca (29 de ani) a marcat unicul gol al victoriei obținute de Cracovia, pe teren propriu, impotriva lui Gornik Zabrze. VIDEO cu golul marcat de Sergiu Hanca, in Cracovia - Gornik In minutul 3, Hanca a finalizat un contraatac superb al gazdelor, cu o execuție ușoara, din 6 metri. Mijlocașul roman…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care echipa Diosgyor VTK a invins-o pe Kisvarda FC, cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Ungariei, potrivit Agerpres. Grozav a inscris in min. 63 impotriva fostei sale echipe. Internationalul…

- Mijlocasul român Claudiu Bumba a marcat unicul gol al partidei pe care Kisvarda FC a câstigat-o în deplasare cu Mezokovesd-Zsory, 1-0, vineri, în etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Ungariei.Bumba a înscris în min. 20, din penalti, fiind înlocuit în…

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a inscris golul echipei KS Cracovia, care a terminat la egalitate cu Slask Wroclaw, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Hanca a inscris in min. 61, dar gazdele au scapat victorie printre degete, dupa ce Fabian…

- Sergiu Hanca (28 de ani) a marcat un gol superb in remiza dintre Cracovia și Slask, din runda cu numarul 21 a primei ligi poloneze. Sergiu Hanca este titular incontestabil la Cracovia. Internaționalul roman a reușit astazi al 3-lea gol al sezonului. In minutul 61, la scorul de 0-0, a tras din prima,…

- Glasgow Rangers a câștigat la limita, scor 1-0, meciul disputat miercuri în campionatul Scoției contra celor de la St. Johnstone. Unicul gol i-a aparținut lui Ianis Hagi.Titular, Ianis a marcat în minutul 52, dupa o acțiune individuala finalizata cu un șut din afara careului. Internaționalul…