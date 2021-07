Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste un rezultat pozitiv in meciul din deplasare cu FC Rapid si daca se poate chiar toate cele trei puncte puse in joc. "Va fi un meci interesant cu doua echipe in forma, doua echipe…

- Duminica, 25 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul Constanța o intalneste pe Gaz Metan Mediaș, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Ligii I la fotbal. Pentru „marinari”, va fi primul meci pe teren propriu din actualul sezon. La conferința de…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului cu Chindia Targoviste din prima etapa a Ligii I, ca omogenitatea va fi singura problema a formatiei sale. "Dupa sase ani suntem iar in Liga I. Sper sa facem o figura…

- FC Viitorul si Farul Constanta vor fuziona sub numele celea de-a doua formatii. Viitorul a evoluat in sezonul trecut in play-out-ul Ligii I, in timp ce Farul, club finanțat de Ciprian Marica, a jucat in play-out-ul Ligii a 2-a. Antrenorul echipei care va evolua in primul esalon va fi Gheorghe Hagi,…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…

- FC Viitorul sustine, vineri, 14 mai, de la ora 20.30, in deplasare, partida cu Chindia Targoviste, contand pentru etapa a opta (penultima) a play-out-ului Ligii I la fotbal. Aflata pe locul 6 in clasamentul play-out-ului, cu 26 de puncte, echipa constanteana are nevoie de minimum un rezultat de egalitate…

- Formatia FC Rapid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, potrivit news.ro.