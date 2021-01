Spaniolul Pep Guardiola, tehnicianul echipei engleze de fotbal Manchester City, a declarat ca se gandeste la o cariera indelungata de antrenor, dupa ce initial credea ca aceasta va fi mai scurta, transmite Reuters. Catalanul de 49 de ani se afla de cinci ani la City, aceasta fiind cea mai lunga experienta din cariera de antrenor, inceputa in 2008. Guardiola a antrenat-o pe FC Barcelona in perioada 2008-2012, a petrecut trei ani la Bayern Munchen, inainte de a ajunge la City, cu care a castigat doua titluri in Premier League, trei Cupe ale Ligii si Cupa Angliei de la sosirea sa in 2016. ''Cu…