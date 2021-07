Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Dinu Todoran, a declarat, joi, dupa victoria cu Sahtior Karaganda (scor 1-0) din prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League, ca formatia sa este favorita la calificare, el precizand ca problemele care au aparut in aceasta seara vor fi reglate in timp.…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a declarat, dupa egalul alb al echipei sale contra lui Spartak Trnava din prima manșa a turului al doilea preliminar al Conference League, ca jucatorii din Sfântu Gheorghe nu au fost doar ”parteneri de sparring” pentru echipa slovaca. "Rezultatul…

- Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Spartak Trnava, din preliminariile Conference League, va fi unul echilibrat, in care diferenta va fi facuta de inspiratia jucatorilor. „Speram sa facem o partida buna. Am avut un sezon reusit, dar…

- Fost capitan la Spartak Trnava, Bogdan Mitrea (33 de ani) cunoaște bine cel mai probabil adversar pe care Sepsi il va avea la debutul in Conference League, prima prezența din istorie a covasnenilor in cupele europene Sepsi s-a calificat in premiera in cupele europene. In turul secund din Conference…

- Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, privește cu interes meciul din Conference League. Se așteapta ca Spartak Trnava sa intre in calea covasnenilor la debutul in cupele europene. Printre „spioni” il are pe Bogdan Mitrea, fostul capitan al slovacilor. Pentru Sepsi sorții au fost prietenoși la prima participare…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca nu si-a pierdut increderea in jucatori dupa infrangerea cu Academica Clinceni din etapa precedenta si spera ca acestia isi vor imbunatati jocul astfel incat sa se impuna in…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este in grafic, dupa primele trei partide disputate in play-off-ul Ligii I de fotbal, cand a intalnit primele trei clasate, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova. "Nu…