FOTBAL: Gloria, victorie acasă cu Ocna Mureș. Veteranii aduc 3 puncte importante CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a punctat o victorie importanta pentru clasamentul Ligii 3, seria IX, impotriva celor de la Ocna Mureș. Meciul s-a desfașurat pe Stadionul Jean Padureanu din Bistrița de la ora 15:00. Gloria a bifat o victorie meritata in cea de-a noua etapa din seria IX, Liga 3. Bistrițenii au intalnit echipa Ocnei Mureș, iar disputa parea una extrem de echilibrata. La debutul partidei, Gloria a dominat clar meciul, avand faze frumoase de joc, iar echipa a parut mult mai omogena fața de celelalte partide. Meciul condus la centru de arbitrul din Falticeni, Nicolae Silviu Iftode,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

