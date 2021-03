Fotbal: Glasgow şi Dublin ar putea să nu mai găzduiască meciuri la EURO 2020 Orasele Glasgow si Dublin ar putea sa nu mai gazduiasca meciuri la EURO 2020 ce va avea loc in aceasta vara, scrie BBC, care mentioneaza ca UEFA vrea ca fiecare tara care va fi gazda sa prezinte pana la 7 aprilie planurile pentru competitie, inclusiv cele legate de posibila revenire a fanilor pe stadioane.



Guvernele scotian si irlandez trebuie sa prezinte asigurari cu privire la revenirea fanilor pe stadioane pana in iunie, in lipsa acestora fiind posibil ca UEFA sa renunte la cele doua orase, noteaza sursa citata.



Asa cum se stie, in Scotia si Irlanda sunt impuse masuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

