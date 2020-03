Stiri pe aceeasi tema

- Echipa scotiana Glasgow Rangers, la care joaca mijlocasul roman Ianis Hagi, va infrunta formatia germana Bayer Leverkusen, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Rangers, care a trecut de Sportiv Braga cu 3-2 si 1-0, Hagi reusind doua…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 3-2, joi seara, pe Ibrox Park, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Mijlocasul ofensiv a fost eroul echipei scotiene, care a…

