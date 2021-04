Stiri pe aceeasi tema

- Politia scotiana a arestat 28 de fani ai echipei Glasgow Rangers care au provocat incidente cu fortele de ordine duminica, atunci cand suporterii au sarbatorit castigarea primului titlu dupa zece ani de catre echipa la care evolueaza si romanul Ianis Hagi, scrie Reuters. Foto: (c) Rangers FC / Facebook.com…

- Internationalul roman Ianis Hagi a inscris un gol pentru echipa sa de club, Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Mirren FC, scor 3-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 31-a a campionatului Scotiei. Ianis Hagi a marcat ultimul gol al echipei antrenate de Steven Gerrard, in min. 46, dupa ce reusitele…

- Internationalul roman Ianis Hagi a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca o echipa precum Glasgow Rangers, care domina autoritar in acest sezon campionatul de fotbal al Scotiei, nu poate castiga mereu cu 3, 4 sau 5-0. ''Intr-un sezon, nu poti castiga mereu cu 3, 4, 5-0. Vor fi mereu…

- Jucatorii echipei Glasgow Rangers care au incalcat restrictiile puse in aplicare in Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus au revenit la antrenamente, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Mijlocasul Bongani Zungu si fundasii Nathan Patterson si Calvin Bassey le-au cerut iertare…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru echipa sa, Glasgow Rangers, in partida cu Dundee United, disputata pe teren propriu, in etapa a 33-a a campionatului Scotiei. Ianis Hagi a deschis scorul in min. 35, apoi Rangers s-a desprins, dupa golurile marcate de Kent (min. 38), Aribo (min.…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a dispus de Dundee United cu scorul de 4-1, duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Scotiei. Here’s the goal that put Rangers ahead #ianishagi pic.twitter.com/6ZmOFKfsA5—…

- Cinci jucatori ai echipei de fotbal Glasgow Rangers, la care evolueaza Ianis Hagi, au fost suspendati si vor fi amendati dupa ce au fost prinsi incalcand protocoalele anticovid, scrie Reuters. Potrivit antrenorului Steven Gerrard, este vorba despre mijlocasul Bongani Zungu, fundasii Nathan Patterson…

- Antrenorul echipei de fotbal Glasgow Rangers, fostul international englez Steven Gerrard, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este foarte multumit de evolutiile jucatorului roman Ianis Hagi pentru liderul campionatului Scotiei. ''Suntem foarte fericiti pentru evolutiile lui Hagi,…