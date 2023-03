Stiri pe aceeasi tema

- Romania – Belarus este al doilea meci al „tricolorilor” in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Echipa lui Edi Iordanescu a caștigat prima partida, desfașurata in Andorra, dar testul in fața propriilor suporteri va fi mult mai dificil. Duelul se va desfașura marți, 28.03.2023,…

- Edi Iordanescu se teme ca echipa naționala a Romaniei ar putea ajunge curand sa joace fara spectatori partide din preliminariile Campionatului European de Fotbal. Selecționerul este ingrijorat dupa ce a vazut ce s-a intamplat in tribune la partida Andorra-Romania 0-2. Edi Iordanescu, ingrijorat ca naționala…

- Oficialii Federației Romane de Fotbal vor sa convinga publicul și specialiștii ca naționala lui Edi Iordanescu a jucat bine in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal. Directorul tehnic al forului condus de Razvan Burleanu l-a ironizat pe Ion Țiriac, dupa ce fostul jucator de…

- Andorra – Romania este primul meci al naționalei conduse de Edi Iordanescu in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Partida se va desfașura sambata, 25.03.2023, de la ora 21.45 și va putea fi urmarita pe site-ul playtech.ro. In grupa I sunt programate astazi alte doua confruntari.…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024 care va avea loc in Germania. „Tricolorii” vor juca sambata, cu incepere de la ora 21:45, pe terenul celor din Andorra.La prima vedere meciul pare unul usor, dar elevii…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Gica Hagi a fost extrem de revoltat dupa declarația lui Edi Iordanescu. Fiul “Regelui” n-a fost inclus nici macar pe lista preliminara a stranierilor de la echipa naționala. Selecționerul „tricolorilor” a explicat ca l-a inștiințat pe mijlocașul lui Rangers ca nu va fi…

- Pregatirile pentru organizarea Campionatului European de fotbal Under 21 la Bucuresti si Cluj-Napoca sunt in grafic, au apreciat reprezentantii UEFA care au efectuat o vizita de lucru in Romania, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Reprezentativa de fotbal U21 a Romaniei iși va afla, joi, 2 februarie, adversarii din preliminariile Campionatului European 2025, gazduit de Slovacia. Tragerea la sorți va avea loc la sediul UEFA de la Nyon, cu incepere de la ora 10.00, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Tricolorii U21 vor incepe,…