Fotbal: Germanii nu cred în câştigarea EURO 2020 Suporterii echipei de fotbal a Germaniei impartasesc scepticismul selectionerului Joachim Loew in ceea ce priveste posibila castigare a titlului la EURO 2020, doar unul din cinci fani considerand ca Nationalmannschaft este destul de puternica pentru a cuceri al patrulea sau titlu continental, scrie dpa.



Doar 21 la suta din cei 2.057 germani care au participat la sondajul online efectuat de institutul YouGov, inaintea tragerii la sorti a grupelor turneului final al EURO 2020, de sambata, de la Bucuresti, afirma ca echipa va castiga trofeul pe 12 iulie, pe Wembley.



