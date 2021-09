Stiri pe aceeasi tema

- Hansi Flick va fi prezentat oficial ca selectioner al nationalei de fotbal a Germaniei pe 10 august in orasul Frankfurt, a indicat joi revista Kicker, citata de DPA. Fostul antrenor al lui Bayern Munchen il va inlocui pe Joachim Loew, care s-a retras de la conducerea primei reprezentative…

- Selectionata Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa ce a terminat la egalitate cu Noua Zeelanda, 0-0, miercuri, la Sapporo, in ultimul sau meci din Grupa B. Meciul a fost transmis de TVR 1.

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Coreea de Sud cu 4-0 (1-0), duminica, la Kashima, in Grupa B a turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar ramane in cursa pentru sferturile de finala. Echipa antrenata de Mirel Radoi a facut un meci foarte modest,…

- Nationala olimpica de fotbal a Romaniei a debutat cu dreptul la JO de la Tokyo. Formatia antrenata de Mirel Radoi s-a impus, cu scorul de 1-0 (1-0), in fata reprezentativei Hondurasului, intr-o partida disputata, joi, 22 iulie, pe Ibaraki Kashima Stadium, contand pentru Grupa B. Unicul gol al intalnirii…

- ​Noua Zeelanda a obținut o victorie surprinzatoare în primul meci din Grupa B a turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Selecționata pregatita de Danny Hay a învins Coreea de Sud, joi, cu scorul de 1-0, pe Kashima Stadium.Unicul gol al partidei a fost înscris…

- Oleg Protasov (57 de ani), fost antrenor la FCSB in urma cu mai bine de 15 ani, va asista in aceasta dupa-amiaza la meciul de la București dintre Ucraina și Macedonia de Nord, contand pentru Grupa C de la EURO 2020. In prezent, Protasov ocupa funcția de vicepreședinte al Federației Ucrainene de Fotbal.…