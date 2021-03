Stiri pe aceeasi tema

- Germania U21 și Olanda U21 au remizat, scor 1-1, intr-un meci din grupa A de la Campionatul European U21, cea din care face parte și Romania U21. Cronica meciului Ungaria U21 - Romania U21 Olanda U21, egala Romaniei din meciul de debut, a deschis scorul imediat dupa pauza, in minutul 48, prin reușita…

- Selectionerul echipei nationale de tineret, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca Romania are o echipa mai valoroasa decat cea a Ungariei, dar a precizat ca jucatorii sai trebuie sa evolueze "cu cap" pentru a castiga meciul direct programat, sambata, la Budapesta, in…

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate…

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate de ora…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Olandei, 1-1 (1-1), in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Romania a obtinut un rezultat foarte bun in fata uneia dintre favoritele…

- Fotbalistul echipei nationale de tineret, Alexandru Cimpanu, a declarat, vineri, intr-un interviu postat pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal, ca adversarele cele mai periculoase ale Romaniei din Grupa A a Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia sunt selectionatele Olandei si…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat ca meciurile din faza grupelor de la Campionatul European U21 se vor disputa fara spectatori. Romania U21 este calificata la turneul final din Ungaria și Slovenia, care va incepe pe 24 martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii turneului final…

- Naționala U21 a Romaniei se pregatește pentru meciurile pe care le va juca in martie in grupele Campionatului European. Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza pe 24 martie, impotriva „Portocalei Mecanice” Federația Romana…