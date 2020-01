Stiri pe aceeasi tema

- Christoph Daum a acordat un interviu pentru Sport Bild in care a vorbit despre cariera sa. "Drogurile mi-au distrus visul de a antrena naționala Germaniei și poate alte prime reprezentative. Ce e mai trist e faptul ca mi-au distrus imaginea", a declarat Christoph Daum. Publicația germana…

- Borussia Dortmund vrea sa se bata la titlu și in acest sezon, iar nemții au facut un super transfer pe finalul acestui an, scrie Mediafax.Vicecampioana Germaniei a mai adus o „perla, dupa Sancho sau Dembele. Borussia a anunțat azi transferul lui Erling Braut Haaland, unul dintre cei mai promițatori…

- Borussia Dortmund și RB Leipzig au remizat, marți, scor 3-3, pe "Signal Iduna Park", in runda cu numarul 16 din Bundesliga. In urma acestui rezultat, oaspeții se mențin pe primul loc in campionat, fiind neinvinși de șapte meciuri, potrivit Mediafax.Borussia Dortmund a fost mai eficienta in…

- Bayern Munchen și Borussia Dortmund au obținut victorii categorice azi, in runda #15 din Bundesliga. Bayern a trecut cu 6-1 de Werder Bremen, iar Dortmund s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Mainz. Vezi AICI clasamentul actualizat din Bundesliga! Bavarezii veneau dupa doua infrangeri consecutive in campionat…

- Lucien Favre, antrenorul echipei Borussia Dortmund, are in continuare sprijinul conducerii clubului, dar trebuie sa obtina victorii pentru a-si pastra postul, a afirmat duminica presedintele gruparii din Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, potrivit dpa. ''Lucien are sprijinul nostru…

- Bayern Munchen nu i-a lasat nicio șansa rivalei Borussia Dortmund în "Der Klassiker", impunându-se cu 4-0 pe Allianz Arena. Robert Lewandowski a contribuit din plin la victoria bavarezilor, atacantul polonez reușind o "dubla" împotriva fostei sale echipe.Golurile…

- TSG Hoffenheim a invins in deplasare formatia FC Koln cu scorul de 2-1 (0-1), intr-un meci disputat vineri in campionatul german de fotbal Bundesliga, si a urcat pe locul 2 in clasament. Oaspetii s-au impus prin golurile inscrise de Sargis Adamyan (48) si Jurgen Locadia (98, penalty).…