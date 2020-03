Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (23 de ani, atacant) a punctat in partida Reading - Sheffield United, din optimile de finala ale Cupei Angliei. Pușcaș a egalat pentru formația sa in minutul 43, cand a transformat penalty-ul obținut de catre Andy Rinomhota. Internaționalul roman a transformat cu siguranța, direct in…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in meciul castigat de Reading cu scorul de 2-0 in fata formatiei Barnsley, sambata, pe teren propriu, in etapa a 36-a a ligii secunde engleze de fotbal.

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in meciul castigat de Reading cu scorul de 2-0 in fata formatiei Barnsley, sambata, pe teren propriu, in etapa a 36-a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a dat pasa decisiva la primul gol al lui Reading, marcat…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, care a fost invinsa de liderul West Bromwich Albion cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 32-a a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus Pereira (26)…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, in meciul pierdut, miercuri seara, pe teren propriu, in fata echipei West Bromwich. S-a incheiat 2-1 pentru liderul din Championship, intr-un meci din etapa a 32-a . Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus Pereira…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, care a fost invinsa de liderul West Bromwich Albion cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 32-a a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus…

- George Pușcaș (23 de ani) este titular in meciul dintre Reading și West Brom, din etapa a 32-a din Championship. Titularizat Mark Bowen, George Pușcaș i-a rasplatit increderea și a marcat in minutul 11. Atacantul roman a punctat din penalty și a deschis scorul pentru Reading. A fost al 8-lea gol marcat…

- Incredibil, dar adevarat! Transferat in vara acestui an la Reading, George Puscas (23 de ani) ar putea schimba echipa. Atacantul roman este dorit de doua grupari, una din Anglia, iar cealalta din Turcia.