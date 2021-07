Stiri pe aceeasi tema

- Managerul sectiei de fotbal a clubului CSA Steaua, George Ogararu, a declarat, miercuri seara, ca brandul "Steaua" este unul interesant, el precizand ca au fost discutii cu investitori si probabil vor mai fi pentru schimbarea formei juridice a clubului din drept public in drept privat, potrivit agerpres.ro.…

- Reprezentantii Universitatii Craiova au realizat astazi un interviu cu Ian Coll, specialistul care raspunde de pregatirea fizica a alb-albastrilor. Acesta a vorbit despre importanta acestui cantonament pe care elevii lui Marinos Ouzounidis il sustin in Austria. „Pentru preparatorii fizici este o perioada…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca formatia sa trebuie sa castige partida cu Ucraina, programata, luni, la Bucuresti, in Grupa C a EURO 2020, deoarece un rezultat…

- CSA nu a demarat nicio procedura de a schimba forma de organizare și de a trece din drept public in drept privat, astfel ca nu va putea sa fie primita in Liga 1 in vara lui 2022, in cazul in care va termina pe unul dintre primele doua locuri ale ligii secunde in campionatul urmator Vești proaste pentru…

- Bogdan Stelea (53 de ani), fost portar al Generației de Aur, considera ca FCSB este Steaua! „Pentru mine, Steaua e FCSB! O spun cu riscul de a supara mulți suporteri, inclusiv pe Talpan. Cei care o susțin acum pe CSA au fost ani de zile fanii lui FCSB! Toți de-acolo! Sa nu-mi spuna mie altceva! In…

- UEFA a reaprins disputa dintre CSA Steaua și FCSB, intr-o postare in care amintește toate caștigatoarele trofeului Ligii Campionilor. CSA Steaua este la un meci de promovarea in Liga 2. Duminica, de la 17:30, are returul cu CS Afumați. In prima manșa, „militarii” au caștigat cu 2-0. UEFA se pregatește…

- Proiectul Super Ligii europene de fotbal este in "stand-by', a anuntat presedintele clubului Real Madrid si al competitiei, Florentino Perez, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un interviu acordat postului spaniol de radio Cadena Ser, citat de AFP. "Proiectul este in stand-by. Societatea exista…

- Demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații este privita de liderii USR-PLUS ca o rastingnire a ministrului, dupa ce acesta a incercat sa lupte cu sistemul corupt din sanatate. Concubina lui Vlad Voiculescu, Laura Ștefanuț, compara direct demiterea cu rastingnirea lui Iisus, in timp…