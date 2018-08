Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 18.00, Universitatea Craiova va susține conferința oficiala de dinaintea meciului cu RB Leipzig, din manșa intai a turului trei preliminar al Europa League. La intalnirea cu mass-media vor veni antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița. Va ...

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, in cazul in care va trece de campioana Armeniei, Alaskert, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, va juca impotriva invingatoarei dintre Dudelange (Luxemburg) si Legia Varsovia (Polonia) in play-off-ul competitiei, conform tragerii la sorti efectuate…

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Universitatea Craiova și-a reluat ieri seara pregatirile pe plan local, gandul alb-albaștrilor fiind, evident, la jocul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei, programat sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La prima ședința de pregatire de dupa cantonamentul ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca ar face o mare greseala daca ar subestima echipa de liga secunda FC Hermannstadt, adversara din finala Cupei Romaniei. ''Ar fi o foarte mare satisfactie castigarea trofeului,…

- Universitatea Craiova a caștigat șase Cupe ale Romaniei, in sezoanele: – 1976 – 1977 (ediția a 39-a) Rezultate: șaisprezecimi: „U” Craiova – Corvinul Hunedoara 1-0; optimi: „U” Craiova – Jiul Petroșani 3-0; sferturi: „U” Craiova – UTA Arad 5-0; semifinale: „U” ...

- Greu de crezut și de suportat gandul ca a mai trecut un an, al 16-lea, și Universitatea Craiova nu a reușit sa o invinga pe FCSB, fosta Steaua. Echipa antrenata de Devis Mangia a pierdut la limita, scor 0-1, intalnirea ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu e normal ca meciurile din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I, care pot decide campioana, nu se desfasoara in aceeasi zi si de la aceeasi ora. ''Dupa parerea mea nu e…