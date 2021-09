Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje (31 de ani) le promite fanilor lui Dinamo ca echipa alb-roșie nu va mai suferi o umilința precum cea din aceasta seara, 0-6 cu FCSB. Totul despre derby-ul FCSB - Dinamo, AICI La primul meci dupa revenirea lui Gabriel Torje la Dinamo, „cainii roșii” au suferit cea mai severa infrangere…

- Dinamo a oficializat azi transferurile lui Constantin Nica (28 de ani, fundaș dreapta) și Razvan Popa (24 de ani, fundaș central), iar vineri va semna și Gabriel Torje (extrema dreapta, 31 de ani). Fotbalistul care a evoluat ultima data in liga a doua turca, la Bandirmaspor, va face maine un antrenament…

- Chiar daca a scapat de interdicția de a face transferuri, Dinamo ramane un club cu mari probleme financiare, unde viitorul plutește in ceața, iar amenințarea retrogradarii e din ce in ce mai serioasa. ...

- Rapid - FCSB 1-0 | Dinu Todoran, antrenorul roș-albaștrilor, iși asuma eșecul de pe Arena Naționala. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Vocile Gazetei: Rapid - FCSB, comentat live de Țepelin, Geambașu și Gafiuc Rapid - FCSB 1-0. Dinu Todoran: „E dureros” „E foarte dureros sa pierzi cu Rapid.…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Valerica Gaman, a prefatat confruntarea cu UTA, de la Arad, programata sambata, de la ora 21.30. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o partida dificila, dar ca alb-albastrii trebuie sa se impuna si sa urce in clasament. „Ne asteapta un meci greu…

- Dinamo a cerut o lovitura de la 11 metri in minutul 69 al partidei cu FC Voluntari, la scorul de 2-2. Toate detaliile despre Dinamo - Voluntari, AICI! In minutul 69 al disputei din Ștefan cel Mare, Andreas Mihaiu a cazut in careu, dupa un duel cu Ricardinho. Fotbalistul lui Dinamo avea prim-planul…

- Adrian Mutu are primele probleme la FCU Craiova. Tehnicianul echipei patronate de Adrian Mititelu jr. și-a dus echipa in cantonament in Slovenia. Acolo, oltenii au susținut mai multe partide amicale. „Craiova lui Mitelu” va debuta in Liga 1 cu doua meciuri grele, contra campioanei CFR Cluj și a eternei…

- Fotbalistul uruguayan Edinson Cavani a recunoscut, luni, posibilitatea ca sezonul viitor la Manchester United sa fie ultimul pentru el in Europa, inainte de a se intoarce in America de Sud pentru a-si incheia cariera, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Am decis sa joc inca un an acolo (Manchester…