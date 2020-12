Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasare, cu FC Hermannstadt, scor 1-0, și iși consolideaza poziția de lider in Liga 1: 8 succese in 9 runde.Vineri, 30 octombrieFC Arges - FC Voluntari 2-1 (detalii, gsp.ro)Sambata, 31 octombrieAcademica Clinceni - Sepsi Sf. Gheorghe 2-0 (detalii, gsp.ro)FC Botosani…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I la fotbal. Runda va avea loc în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2020.Conform noului program, meciul Dinamo - Astra Giurgiu, care era programat în 31 octombrie, va avea loc în…

- Axiopolis Cernavoda a invins Agricola Borcea cu 6 3.Echipele de fotbal Axiopolis Cernavoda si Agricola Borcea, adversare in seria a treia a Ligii a 3 a, s au intalnit astazi si in Cupa Romaniei.Partida s a disputat la Cernavoda, in turul trei al competitiei, victoria apartinandu le gazdelor, scor 6…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 7-a din Liga 1, care se va juca dupa pauza datorata meciurilor internaționale. Etapa a 7-a va incepe vineri 16 octombrie, cu meciul dintre FC Argeș și Astra. Tot in acea zi se va juca și partida Academica Clinceni – FCSB. Duminica, 17 octombrie,…