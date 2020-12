Federatia Romana de Fotbal a precizat, intr-un comunicat postat pe site-ul sau, ca a luat act de cele intamplate la meciul dintre PSG si Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor, si va astepta raportul UEFA in cazul de rasism in care a fost implicat arbitrul Sebastian Coltescu. ''Federatia Romana de Fotbal a luat act de cele intamplate la partida din Liga Campionilor, PSG - Istanbul Basaksehir, partida intrerupta in minutul 14, in urma unui incident in care a fost implicat Sebastian Coltescu, cel de-al patrulea oficial al meciului. Partida nu a mai continuat, iar UEFA va analiza incidentul.…