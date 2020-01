Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul echipei Brescia, intr-un meci disputat vineri in preambulul etapei a 21-a a campionatului italian de fotbal Serie A, si a obtinut a treia sa victorie consecutiva de la venirea atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic. Golul milanezilor a fost…

- Liverpool s-a impus joi seara cu 2-1 (1-0) in deplasare, la Wolverhampton, in ultimul meci al etapei a 24-a din Premier League. Pe Molineux Stadium, ''cormoranii'' au deschis scorul prin Jordan Henderson, in minutul 8, insa gazdele au egalat dupa pauza prin Raul Jimenez (51). Brazilianul…

- Echipa Olympique Marseille a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Brest, vineri seara, in prologul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Frantei, consolidandu-si astfel pozitia secunda in clasament. Elevii antrenorului Andre Villas-Boas au obtinut un succes…

- Olympique Lyon, cu Ciprian Tatarusanu nici macar in postura de rezerva, s-a impus destul de greu, sambata seara, pe teren propriu, cu Nice, in etapa a 14-a din Ligue 1, castigand cu 2-1 (2-0) partida de pe Stade des Lumieres, partida pe care ambele formatii au terminat-o cu cate un om mai putin pe…

- Echipa italiana de fotbal Sassuolo a invins Bologna cu scorul de 3-1, intr-un meci disputat vineri in cadrul etapei a 12-a a campionatului italian Serie A. Gazdele s-au impus prin reusitele lui Caputo (34, 75) si Boga (68), in timp ce pentru oaspeti a marcat Orsolini (70). In…

- TSG Hoffenheim a invins in deplasare formatia FC Koln cu scorul de 2-1 (0-1), intr-un meci disputat vineri in campionatul german de fotbal Bundesliga, si a urcat pe locul 2 in clasament. Oaspetii s-au impus prin golurile inscrise de Sargis Adamyan (48) si Jurgen Locadia (98, penalty).…

- Echipele Real Sociedad si Leganes au remizat, 1-1 (0-0), intr-un meci disputat vineri in campionatul spaniol de fotbal La Liga. Bascii au deschis scorul prin Merino (63), dar madrilenii au restabilit egalitatea prin En-Nesyri (78). In clasamentul provizoriu, Real Sociedad este…

- CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu pe Rennes (Franța), scor 1-0, in grupele din Liga Europa. O victorie extrem de importanta cu care campioana Romaniei a facut 9 puncte din patru intalniri și are șanse mari de calificare in primavara europeana. In plus, aceasta victorie a echipei CFR Cluj…