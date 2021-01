Fostul international englez Colin Bell, considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi din istoria clubului de fotbal Manchester City, s-a stins din viata la varsta de 74 de ani, in urma unei boli scurte, a anuntat, marti, clubul din Premier League, citat de Reuters. Mijlocas de clasa, neobosit, Bell a facut parte din echipa lui City care castiga titlul in prima divizie in sezonul 1967-68, fotbalistul marcand 152 de goluri pentru clubul din Manchester in 492 jocuri, intre 1966 si 1979. Bell a castigat, de asemenea, Cupa Angliei, Cupa Ligii si Cupa Cupelor in cea mai de succes perioada a clubului,…