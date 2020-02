Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la 20:00, in primul derby al anului. Lucian Goian, fostul fundaș central al „cainilor”, contesta golul marcat de Florin Tanase in prelungiri. Dinamo - FCSB e liveTEXT AICI! Florin Tanase a transformat o lovitura de la 11 metri acordata de Horațiu Feșnic in al…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu Dinamo ar insemna foarte mult pentru moral, dar si in clasament, precizand ca ar fi un adevarat restart pentru formatia sa inaintea play-off-ului. "Consider ca suntem pregatiti…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa nu a mai castigat de mult timp in deplasare, mai exact din 2 septembrie 2019 (scor 1-0 cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe), el precizand ca Dinamo trebuie sa se impuna in partida cu FC Voluntari…

- Jucatorul echipei de fotbal Dinamo, Valentin Lazar, intors in aceasta iarna la gruparea din Soseaua Stefan cel Mare, nu este ingrijorat in ceea ce priveste situatia financiara a clubului, declarand ca in trecut au fost perioade in care jucatorii nu si-au primit salariile 5 luni si jumatate. "Am prins…

- Primarul comunei Tomesti s-a gandit sa le dea o lectie de bun simt unor concetateni din comuna pe care o conduce si le-a dus la porti gunoiul aruncat la intamplare. Costel Medelean, primarul de la Tomesti a declarat pentru Lugoj Info.ro ca s-a saturat de lipsa de bun simt a unor localnici si s-a gandit…

- Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa fie atenta la fazele fixe in partida cu Hermannstadt, din cadrul etapei a 20-a a Ligii I la fotbal. "Avem un meci greu cu Hermannstadt pentru ca jucam in deplasare si trebuie sa castigam,…

- ​Numirea lui Mirel Radoi în funcția de selecționer al României nu este vazuta cu ochi buni de toți oamenii de fotbal. Florin Prunea, managerul general al echipei Dinamo, crede ca Federația Româna de Fotbal putea face eforturi mai mari și sa numeasca un antrenor cu mai multa experiența,…

- Jucatorul echipei Dinamo, Ante Puljic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca urmatoarele cinci partide pana la pauza competitionala sunt cruciale pentru formatia sa in lupta pentru ocuparea unui loc care sa-i permita calificarea in play-off-ul Ligii I. "Dupa Clinceni, toata lumea spera ca putem…