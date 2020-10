Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul Ioan Becali (68 de ani) crede ca Gigi Becali poate obține sumele visate in schimbul starurilor Florinel Coman, Dennis Man sau Florin Tanase. FCSB - Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Gigi Becali spera sa obțina sume…

- Vali Lazar (31 de ani, extrema stanga) a dezvaluit ca a fost dorit in doua randuri de FCSB. Fotbalistul care tocmai s-a desparțit de Dinamo afirma ca n-ar fi putut sa joace la roș-albaștri, din cauza modului in care Gigi Becali conduce echipa. „Am avut doua oferte de-acolo. E greu sa te duca la o echipa…

- Meciul de azi cu Universitatea Craiova se joaca si pentru ca intre cele doua cluburi care se aflau in litigiu, Dinamo si Pandurii, a intervenit ca mediator nimeni altul decat patronul Stelei, Gigi Becali. Plecat la Bucuresti fara sa stie cum va rezol...

- Florin Tanase are un inceput perfect de sezon la FCSB, cu 3 goluri in 3 meciuri. Randamentul excelent apare tocmai cand s-a impus in negocierea cu Gigi Becali și e folosit doar ca mijlocaș, nu mai e varf. Tanase il ruga pe Becali sa nu mai fie utilizat atacant, și tot era sacrificat cand patronul se…

- Mijlocașul Vlad Achim (31 de ani), ex-Viitorul, ex-FCSB, a semnat ieri Dinamo. Fotbalistul a fost una dintre victimele capriciilor lui Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre. Vlad Achim, 31 de ani, este primul transfer din „era Cortacero", o mutare care le-a placut suporterilor din Ștefan cel Mare.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj, de vineri, și a spus ca, in opinia lui, campioana din Liga 1 se va decide in ultima etapa, cand CFR Cluj, locul 2, merge pe terenul Craiovei, locul 1. Omul de afaceri crede ca lupta dintre Craiova și CFR Cluj pentru titlu se va duce pana…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, spune ca antrenorul Bogdan Vintila, pe care doreste sa-l schimbe din pozitia de "principal", din cauza rezultatelor slabe, va fi pe banca la meciul cu CS Universitatea Craiova, anunța news.ro."Deci, a fost un meci, asa, ei au vrut sa nu ia multe, cred. Asa a fost.…

- Dennis Man (21 de ani), extrema FCSB, este foarte aproape de un transfer in Anglia, iar Gigi Becali a anunțat ca acesta va fi urmarit de reprezentații mai multor cluburi la meciul cu Dinamo. FCSB - Dinamo se joaca azi, de la 20:00, in returul semifinalelor Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT și VIDEO…