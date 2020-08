Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi seara, dupa victoria cu Sirak Ghiumri, scor de 3-0, in primul tur preliminar al Europa League, ca adversarii au pus ceva probleme jucatorilor sai, in special in prima repriza, dar se considera multumit si se bucura de calificarea in faza…

- FCSB a invins Shirak cu 3-0 in primul tur preliminar al Europa League. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (25 de ani), autorii primelor doua reușite, spera intr-o tragere ușoara la sorți, luni, 31 august. Posibilele adversare pentru FCSB, CFR Cluj și Botoșani, in preliminariile Europa League…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa armeana Sirak Ghiumri cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in primul tur preliminar al competitiei, informeaza Agerpres.

- Delegația lui CFR Cluj a plecat azi, cu multe emoții, spre Malta, pentru meciul cu Floriana, din turul I al preliminariilor Champions League, iar Dan Petrescu a dezvaluit ce planuri de transfer. Floriana – CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro, miecruri, de la ora 22:00Meciul din turul II, cu Dinamo Zagreb…

- Atacantul brazilian Rivaldinho va parasi Viitorul, formația lui Gheorghe Hagi, la care a jucat sezonul trecut. Fotbalistul sud-american va semna cu Cracovia, echipa unde evolueaza romanii Sergiu Hanca și Cornel Rapa, informeaza surse GSP de la Viitorul. Cracovia tocmai a caștigat Cupa Poloniei. Va juca…

- Ianis Hagi are doar 21 de ani, o intreaga cariera in fața și pare ca iși calculeaza atent pașii pe care trebuie sa-i urmeze. Mijlocașul roman tocmai a semnat un contract cu Rangers dupa ce i-a convins pe scoțieni in doar 12 meciuri ca merita banii. A inscris primul gol la a doua sa apariție cand a semnat…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac iși va prelungi contractul cu CFR Cluj, campioana Ligii 1. Anunțul a fost facut de Bogdan Mara. Ciprian Deac a reusit golul cu numarul 50 in Liga 1 , al zecelea din acest sezon, iar mijlocașulva semna prelungirea contractului, care ar fi urmat sa expire in aceasta vara,…