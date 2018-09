Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a fost extrem de fericit la finalul partidei caștigate clar in fața lui Dinamo, 3-0. Mangia se felicita pentru titularizarea lui Elvir Koljic, bosniacul venit in aceasta saptamana fiind cel care a deschis scorul in meciul de sambata seara. "Sunt mulțumit, echipa a…

- Florin Bratu, 38 de ani, antrenorul lui Dinamo, și-a criticat dur jucatorii dupa infrangerea suferita de echipa lui la Craiova, 0-3. "Nu reușim sa ne adunam, nu avem capacitatea de a corecta greșelile. Dam dovada de lipsa de responsabilitate. ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a desemnat brigada care va oficia derbiul etapei a 7-a din Liga I, „U“ Craiova – Dinamo, programat sambata, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Central va fi Marcel Barsan (București), ajutat la ...

- Dinamo va juca la Craiova la sfârșitul saptamânii, iar Florin Bratu a cerut întariri. Șeful Negoița s-a ținut de cuvânt și i-a adus cel mai tare transfer al acestei veri.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a șaptea din Liga 1, primul meci al rundei fiind cel dintre Sepsi OSK Sf Gheorghe și Dunarea Calarași (31 august). Doua dueluri interesante ale acestei runde se anunța a fi CFR Cluj vs FC Viitorul și U Craiova vs Dinamo.

- Antrenorul formației RB Leipzig, Ralf Rangnick, a declarat la finele intalnirii de ieri seara, de la Craiova, ca se bucura pentru calificarea in play-off-ul Ligii Europa, a apreciat evoluția Universitații și a criticat starea gazonului de pe stadionul „Ion Oblemenco“. ...

- Astazi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a calendarului sezonului 2018-2019. (Detalii aici) LPF a anunțat programul primei etape, care incepe vineri, 20 iulie. Primul meci al sezonului va fi cel dintre campioana CFR Cluj și FC Botoșani. Astra - FCSB se va juca sambata,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul lui si al jucatorilor in editia 2018-2019 a Ligii I este calificarea in play-off. "Obiectivul meu si al jucatorilor in noul sezon este de a ne califica in prima faza in play-off.…