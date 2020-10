Fotbal - FIFAGate: Al-Khelaifi a fost achitat, Valcke a scăpat de închisoare Presedintele grupului beIN Media si al clubului francez Paris Saint-Germain, qatarianul Nasser Al-Khelaifi, a fost achitat vineri in Elvetia intr-un dosar referitor la drepturile TV, in timp ce fostul secretar general al FIFA, francezul Jerome Valcke, a scapat de inchisoare si a fost condamnat la 120 de zile-amenda pentru alt cap de acuzare, transmite AFP. In acest dosar, primul scandal din fotbalul mondial ce are epilogul judiciar in Elvetia, Al-Khelaifi si Valcke erau acuzati ca au incheiat fara stirea FIFA un pact care tinea de "gestiune neloiala" si erau pasibili de cinci ani de inchisoare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

