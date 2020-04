Turneul final al Campionatul European de fotbal feminin, programat in vara lui 2021 in Anglia, urmeaza sa fie amanat cu un an de UEFA pana in 2022, informeaza agentia dpa.



Comitetul Executiv al forului fotbalistic continental va stabili in cursul zilei de joi o noua data pentru aceasta competitie disputata din patru in patru ani, conform sursei citate.



Potrivit radiodifuzorului britanic BBC, turneul va avea loc in perioada 6-31 iulie 2022 si va utiliza aceleasi locatii care urmau sa il gazduiasca in 2021.



Campionatul European feminin trebuia sa se deruleze initial…