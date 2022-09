Stiri pe aceeasi tema

- La prima sa participare in Divizia A, echipa de handbal feminin a CSM Bacau ține fruntea sus. Gruparea pregatita de Adi Brezan și Costel Petrea a reușit trei victorii din trei meciuri, facand parte din trio-ul fruntaș al Seriei B, intregit de cele doua „forțe” ale campionatului, Corona Brașov și CNE…

- Etapa a patra a Ligii a III-a la fotbal s-a incheiat duminica, odata cu derby-ul bacauan de pe „Letea”, din Seria 2, dintre FC Dinamo și Aerostar. „Aviatorii” s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Vraciu, ratand și un penalty prin Gavrila. „Pentru noi, victoria era esențiala deoarece veneam dupa o…

- In etapa a doua a ligii secunde de fotbal feminin, programata duminica, AFC Magura 2012 Bacau a intalnit pe teren propriu, pe FCSB. Oaspetele s-au impus la limita cu 1-0, singurul gol al intalnirii de pe „Lucrețiu Avram” fiind inscris in prelungirile primei reprize. Antrenorul „Pisicilor Roșii”, Mihai…

- Participare de lux pentru grupa de varsta 2010 a celor de la Atletico Bacau. Gruparea bacauana antrenata de Gabi Varlan a fost invitata la prima ediție a turneului „Gianni di Marzio”, competiție inclusa in calendarul Federației Italiene de Fotbal și inchinata memoriei fostului antrenor decedat la inceputul…

- Dupa disputarea a doua etape, cinci echipe au maximum de puncte in campionatul județean al Ligii a IV-a: AS Filipești și ACS Gauss in Seria 1 și Sportul Onești, CSM Moinești și Viitorul Curița in Seria 2. Campioana en-titre, Sportul Onești prezinta cel mai prolific atac al campionatului, cu 15 goluri…

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Duminica este programata etapa secunda a Ligii a II-a la fotbal feminin. Singura reprezentanta a Bacaului la acest nivel, Magura 2012 va juca, de la ora 11.00, cu FCSB, partida urmand sa aiba loc pe stadionul „Lucrețiu Avram”. In runda de debut „Pisicile Roșii” antrenate de Mihai Voicu au avut caștig…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat componența celor doua serii ce vor compune ediția de campionat 2022-2023 a ligii secunde la fotbal feminin. Campionatul, care va incepe pe 28 august, se anunța unul dificil pentru singura reprezentanta a fotbalului feminin din Bacau, Magura 2012. Asta in condițiile…