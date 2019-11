Fotbal feminin: Jucătoarele din Spania, în grevă pentru condiţii de muncă ''demne'' Fotbalistele din Spania declanseaza incepand de sambata o greva pe termen nelimitat pentru a denunta inghetarea negocierilor legate de salarii si pentru crearea unei conventii colective, a anuntat sindicatul jucatoarelor de fotbal din Spania (AFE), citat de AFP. "Dupa ce s-au epuizat toate caile posibile, jucatoarele s-au pronuntat in favoarea unei greve nelimitate in fiecare sambata si duminica cand sunt programate meciuri, incepand cu weelkend-ul 16-17 noiembrie", a transmis sindicatul intr-un comunicat. "Fotbalistele cer o conventie care sa stabileasca clar conditiile lor de munca, precum salariile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

