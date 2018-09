Stiri pe aceeasi tema

- In 8 septembrie debuteaza Liga I Naționala de Fotbal Feminin, ediția 2018-2019. “Domnițele riului” revin in primul eșalon cu ambiții și speranțe dar și multe emoții in dorința de-a demonstra ca prezența in elita nu este intamplatoare. In prima etapa AS Independenta Baia Mare va intalni finalista ediției…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 17, in deplasare, formația CS Iernut. Partida de la Iernut conteaza pentru a doua etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, Iernutul ocupa ultimul loc in clasamentul seriei, cu niciun punct acumulat (0-5 in…

- In etapa a patra a Ligii a 2 a la fotbal, nou promovata SSC Farul Constanta va evolua in deplasare cu Sportul Snagov.Partida a fost programata duminica, 26 august, de la ora 11.00.Inaintea meciului Metaloglobus Bucuresti Petrolul Ploiesti, care va deschide, astazi, runda, SSC Farul se afla pe locul…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FCSB, contand pentru etapa a…

- Timișorenii de la ASU Politehnica Timișoara au reușit primul punct al sezonului, ei reușind un egal, acasa, cu formatia Luceafarul Oradea. Jocul echipei nu prea merge, meciul fiind unul cam lipsit de faze bune de poarta, ceea ce s-a vazut și pe tabela de marcaj: 0 – 0.

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, disputa luni, 13 august, meciul din etapa a patra a Ligii 1, in deplasare, cu Dinamo.Partida va incepe la ora 21.00.Va fi un meci frumos din toate punctele de vedere. De cand e cu Florin Bratu, Dinamo e bine organizata. E un grup bun, care are si…

- Noua editie a Cupei Romaniei, sezonul 2018-2019, debuteaza miercuri, 1 august, atunci cand sunt programate meciurile primului tur. In aceasta faza participa 68 de echipe: 42 de castigatoare ale fazei judetene si 26 care au evoluat in editia precedenta a Ligii 3 (cu clasamentul mai slab). Cele 34 de…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a hotarat ca sezonul 2018-2019 al Ligii 1 sa inceapa in 20 iulie. Ultima etapa programata in acest an, a 21-a, din anul 2018 se va disputa in 20-21 decembrie. Campionatul se va relua cu etapa a 22-A, programata in 2-3 februarie 2019. Sezonul 2018-2019…