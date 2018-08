Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta paraseste competitia Europa League dupa ce a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), de formatia olandeza Vitesse Arnhem, joi seara, in mansa secunda a turului II preliminar. Golurile au fost inscrise de Tim Matavz (23), Byan Linssen (48) si Roy Beerens…

- In aceasta seara se disputa manșa secunda a turul 2 preliminar din Europa League. Nu mai puțin de 44 de meciuri se joaca, Romania fiind reprezentata de FCSB și Viitorul, ambele cu șanse reale de a obține calificarea in faza urmatoare. In cazul in care vor merge mai departe, cei de la FCSB se vor duela…

- Tanara echipa a FC Viitorul a remizat cu formatia olandeza Vitesse Arnhem, la Ovidiu, in prima mansa a turului doi preliminar al Europa League, iar Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei din sezonul 2017 2018, s a aratat multumit de evolutia elevilor sai.Desi a avut cinci jucatori sub 21…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, a facut un pas mare spre al treilea tur preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia slovena NK Rudar Velenje cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe stadionul Ob Jezeru din Velenje, in prima mansa a turului al doilea preliminar. AGERPRES (editor: Mihai…

- Gica Hagi, managerul general și totodata antrenorul principal al formației Viitorul Constanța, s-a aratat optimist in privința șanselor pe care elevii sai le au pentru a se califica in urmatorul tur preliminar al Europa League. Hagi a spus ca deși pornește cu prima șansa in dubla cu Viitorul, Vitesse…

- FCSB nu reprezinta un motiv de spaima pentru Hajduk Split, posibilul adversar din turul III, insa antrenorul lui Rudar Velenje, Marijan Pusnik, a vorbit la superlativ despre roș-albaștri inaintea duelului de joi din turul II al Europa League. Tehnicianul slovenilor a laudat-o pe FCSB, starnind nemulțumirea…

- FCSB si FC Viitorul, daca vor trece de turul al doilea preliminar, si Universitatea Craiova si-au aflat, luni, posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti de la Nyon. Astfel, vicecampioana FCSB, daca va trece de echipa slovena NK Rudar…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca institutia pe care o conduce a facut Ligii Profesioniste de Fotbal doua propuneri pentru reorganizarea Ligii I: una cu 14 echipe, play-off cu 3 manse si baraj pentru ultimul loc de Europa League,…