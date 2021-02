Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de 30 de ani a evoluat ultima data la Liaoning Shenyang Urban in China . Incepand de astazi, atacantul Juvhel Tsoumou este noul jucator al FC Viitorul, dupa ce a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului cu drept de prelungire pentru inca un an.In varsta de 30 de ani e nascut pe…

- Mijlocasul Razvan Gradinaru a semnat, duminica, un contract cu echipa de fotbal FC Viitorul Constanta, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Gradinaru, in varsta de 25 de ani, a semnat o intelegere valabila pana in vara anului 2022. Gradinaru este dublu campion national cu…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul Constanta, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa va avea un avantaj in partida cu UTA Arad, intrucat a mai disputat un meci oficial in acest an, restanta cu FC Hermannstadt, din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. "Am inceput…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Mircea Rednic, a declarat, dupa victoria din partida restanta cu FC Hermannstadt (scor 2-1), ca formatia sa a incheiat turul Ligii I pe loc de play-off, dar este convins ca greul de acum incepe. "A fost o victorie muncita, cu multe ocazii,…

- Poli Iași - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 12-a din Liga 1, se va juca duminica, 6 decembrie, de la ora 18:30. Inițial, partida a fost programata pentru 20:45. „Devansarea a fost cauzata de amanarea meciului dintre FC Viitorul Constanța și FC Hermannstadt, programata inițial in aceeași zi”, se…

- Partida FC Viitorul Constanta - FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, a fost amanata dupa aparitia a 15 cazuri de COVID-19 la gruparea sibiana, a anuntat, vineri, Ligia Profesionista de Fotbal. "Programat initial a se disputa duminica, 6 decembrie 2020, cu incepere de la ora 18:00, meciul…

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a declarat, joi, ca in partida cu FC Hermannstadt, programata, vineri, in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, va folosi jucatori care au evoluat mai putin in ultima perioada. "Ne asteapta o etapa de Cupa in care o sa incerc sa folosesc…