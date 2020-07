Stiri pe aceeasi tema

- FC Midtjylland a devenit in mod oficial campioana a Danemarcei dupa ce a invins-o, joi, pe rivala FC Copenhaga, cu scorul de 3-1. Patida a contat pentru etapa a 6-a din faza play-off a campionatului. Noua campioana a revenit si a marcat de trei ori dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Mohammed Daramy…

- Echipa Dinamo Kiev a castigat pentru a 12-a oara in istoria sa Cupa Ucrainei la fotbal, invingand formatia Vorskla Poltava cu 8-7 dupa executarea loviturilor de departajare, in finala disputata miercuri seara, cu portile inchise, din cauza pandemiei de coronavirus. La sfarsitul timpului regulamentar…

- Echipa FC Barcelona a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Villarreal, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii au deschis rapid scorul pe Estadio de la Ceramica, in urma autogolului lui Pau Torres (3), insa gazdele au restabilit…

- Inter Milano a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), formatia Parma, in etapa a XXVIII-a a campionatului italian de fotbal, Serie A, potrivit news.ro.Gazdele au condus cu 1-0 la pauza, prin reusita lui Gervinho '15. Oaspetii au revenit in final, prin De Vrij '84 si Bastoni…

- Echipa de fotbal Dinamo a castigat cu scorul de 1-0 (0-0) meciul amical cu divizionara secunda FC Rapid disputat, joi, pe terenul central al bazei sportive de la Saftica, aceasta fiind prima partida disputata de cele doua formatii de la declansarea pandemiei de coronavirus, cea care a dus la intreruperea…

- Sahtar Donetk a castigat cu scorul de 3-1 derby-ul campionatului de fotbal al Ucrainei, cu Dinamo Kiev. A fost prima etapa de la reluarea stagiunii, intrerupta in martie din cauza pandemiei de COVID-19. Dinamovistii au deschis scorul in minutul 38 prin Vitali Buialski.

- FC Hermannstadt, reprezentata de Alexandru Radulescu, a castigat titlul de campioana a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, dupa ce a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, luni seara, intr-un meci decisiv din ultima etapa, anunța AGERPRES.Podiumul…

- Campionatul de fotbal al Turkmenistanului, unul dintre putinele care se desfasoara in ciuda pandemiei de coronavirus, a programat sambata doua meciuri din etapa a 5-a. In derby-ul etapei, Ahal FK s-a impus cu 1-0 in deplasare in fata lui Kopetdag Asgabat, echipa din capitala. Golul a fost…