Fundasul dreapta spaniol Angel Bastos Teijeira, in varsta de 28 de ani, a semnat, sambata, un contract cu echipa de fotbal FC Hermannstadt din postura de jucator liber, potrivit site-ului clubului sibian.



Bastos poate juca si ca fundas stanga si este cotat la suma de 475.000 euro pe site-urile de specialitate.



Acesta a jucat mai multe sezoane in liga a treia spaniola, la Coruxo FC, Cutural Leonesa, Reus Deportiu si Extremadura.



Fundasul lateral va purta numarul 44 la FC Hermannstadt.



AFC Hermannstadt joaca duminica in deplasare cu CS Gaz Metan Medias,…