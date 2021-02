Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul spaniol Gerard Pique a fost inclus, dupa o absenta de 87 zile, in lotul echipei FC Barcelona pentru meciul cu Paris Saint-Germain de pe Camp Nou, programat marti in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, noteaza EFE. Pique s-a accidentat la genunchiul drept in partida…

- Duelul dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain detine capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Barca a fost in optimile de finala ale competitiei in fiecare an din 2004-2005, castigand 14 din cele 16 dueluri. Catalanii…

- Paris Saint-Germain a surclasat-o cu 5-1 pe Istanbul Basaksehir, miercuri seara, pe Parc des Princes, intr-un meci din Liga Campionilor la fotbal continuat dupa ce fusese intrerupt marti seara din cauza unor remarci rasiste ale celui de-al patrulea arbitru, romanul Sebastian Coltescu. …

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei duble pentru Juventus Torino in partida castigata in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei FC Barcelona, a ajuns la 134 de goluri marcate in Liga Campionilor la fotbal, dominand cu autoritate clasamentul all-time al celei mai importante competitii…

- FC Barcelona a fost invinsa fara drept de apel de Juventus, cu 3-0, marti seara, pe Camp Nou, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Dupa cinci victorii consecutive, Barca a fost umilita acasa de Juve, care si-a luat revansa cu varf si indesat dupa esecul de la Torino,…

- Echipa Juventus Torino va infrunta formatia FC Barcelona pe Camp Nou, marti seara, iar atacantul portughez Cristiano Ronaldo spera sa inscrie cu aceasta ocazie primul sau gol in Liga Campionilor impotriva argentinianului Lionel Messi, scrie presa italiana. Ronaldo a marcat recent al 750-lea…

- Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), golgheterul editiei trecute a Ligii Campionilor, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) figureaza pe lista cu cei unsprezece jucatori nominalizati pentru Trofeul The Best, acordat de FIFA celui mai bun…

