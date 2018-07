Fotbal: FC Barcelona l-a transferat pe brazilianul Malcom (Bordeaux)

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea FC Barcelona l-a achizitionat pe mijlocasul brazilian Malcolm de la Girondins Bordeaux, pentru 41 de milioane de euro, potrivit news.ro. Malcom a fost aproape de a semnat cu AS Roma, insa in cele din urma jucatorul de 21 de ani a ajuns la FC Barcelona.

- Transferul lui Ronaldo de la Real la Juventus pare sa fie doar inceputul unei veri incinse pe piața transferurilor. Granzii Spaniei nu stau cu mainile in san și cauta lovituri și mai spectaculoase. Barcelona e dispusa sa achite 200 de milioane pentru Hazard.

- "PSG o ameninta din nou pe Barca", scrie El Mundo Deportivo, care anunta pe prima pagina a editiei de azi ca formatia din capitala Frantei este pregatita sa bata din nou recordul mondial de transfer si sa plateasca 270 de milioane de euro pentru Philippe Coutinho. Sursa citata precizeaza ca…

- Paulinho a lasat-o pe Barcelona pentru a se intoarce in China la Guangzhou Evergrande. Asiaticii l-au imprumutat pentru un an cu opțiune de cumparare pentru 50 de milioane de euro. Fotbalistul brazilian a venit vara trecuta la Barcelona chiar de la Guangzhou Evergrande in schimbul a 40 de milioane de…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona a anuntat ca i-a prelungit contractul fundasului francez Samuel Umtiti cu 5 ani, pana in iunie 2023, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Transferat in 2016 pentru 25 milioane euro de la Lyon, Umtiti, 24 ani, a disputat 83 de meciuri si a marcat doua goluri in tricoul…

- Transferul lui Neymar la Real Madrid a revenit in actualitate, potrivit presei franceze. Cotidianul Liberation a scris ca tatal fotbalistului brazilian se ocupa de detaliile tranzacției. Sursa amintita pretinde ca sunt șanse considerabile ca PSG sa-l cedeze pe Neymar la Real Madrid, in schimbul unei…

- Scandal intre cluburile de fotbal Barcelona si Atletico Madrid! Potrivit presei spaniole, catalanii sunt dispusi sa plateasca 100 de milioane de euro pentru transferul lui Antoine Griezmann, reprezentand clauza de reziliere a contractului jucatorului francez.