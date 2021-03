Federatia engleza de fotbal (FA) urmeaza sa anunte UEFA ca doreste sa umple tribunele stadionului Wembley la cel putin 50% din capacitatea acestora, respectiv 45.000 de locuri, la semifinalele si finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020, anunta cotidianul The Sun.



Acest numar ar putea creste pana la doua treimi din capacitate (60.000 de spectatori), in cazul in care campania de vaccinare si situatia sanitara pe continua sa se imbunatateasca in Marea Britanie, adauga publicatia.



Stadionul Wembley va gazdui semifinalele EURO 2020 pe 6 si 7 iulie, finala competitiei…