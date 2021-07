Marcus Rashford, atacantul nationalei de fotbal a Angliei, isi va reveni dupa ce a ratat la lovituri de departajare in finala EURO 2020, pierduta in fata Italiei, este convins antrenorul sau de la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, citat de Reuters.



Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka, introdusi pe parcursul meciului, ultimii doi chiar in minutul 120, au ratat loviturile lor de departajare, Anglia inclinandu-se cu 2-3 dupa loviturile de departajare, scorul fiind 1-1 la capatul a 120 de minute.



Solskjaer este increzator ca Rashford nu va fi foarte afectat de aceasta…