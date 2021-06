Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. In sferturi, Italia…

- Dupa o evoluție sclipitoare in faza grupelor, acolo unde a obținut trei victorii in trei meciuri, echipa naționala de fotbal a Italiei vrea sa-și continue povestea frumoasa la Euro 2020. "Squadra Azzurra" va infrunta reprezentativa Austriei in optimile de finala.

- Capitanul nationalei de fotbal a Italiei, Giorgio Chiellini, a revenit la lot si s-a antrenat vineri alaturi de coechipierii sai, in ajunul meciului cu Austria, din optimile de finala ale EURO 2020, programat sambata pe Wembley, scrie DPA. Fundasul central in varsta de 36 de ani a reusit sa…

- Capitanul Austriei, David Alaba, crede ca pe Wembley se poate intampla orice cu Italia: „Ne-am atins obiectivul trecand de grupe, restul este bonus. Suntem avizați de parcursul exploziv al Italiei". Austria a depașit in premiera faza grupelor la Euro, cu doua victorii și eșecul scontat contra Țarilor…

- Selectionata de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020 dupa ce a invins formatia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in ultimul sau meci din Grupa C. Austria, echipa mai buna, s-a impus la limita, prin golul lui Christoph…

- Meciul dintre echipele Italiei si Turciei va deschide, vineri, la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, un an mai tarziu decat era programat, din cauza pandemiei de coronavirus. Squadra Azzurra, cvadrupla campioana mondiala,…

- Selectionata de fotbal a Angliei, care duminica va infrunta Romania, intr-un meci amical, a dispus de echipa Austriei cu scorul de 1-0, miercuri seara, la Middlesbrough, intr-o partida de pregatire a celor doua reprezentative pentru EURO 2020 (11 iuni-11 iulie), relateaza AFP, potrivit Agerpres.…