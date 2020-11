Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat golul prin care Gaziantep FK, echipa antrenata de Marius Sumudica, a terminat la egalitate cu Genclerbirligi Ankara, 1-1, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim a deschis scorul in min. 17,…

- Formatia Ural a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa FC Veles, într-un meci din grupele Cupei Rusiei, în care golurile învingatorilor au fost marcate de Eric Bicfalvi.Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Maksimenko, în minutul…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu 5-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris al doilea gol al campioanei Cehiei (min. 13), celelalte fiind…

- Eric Bicfalvi (32 de ani), decarul lui Ural, cel mai bun jucator și golgeterul echipei din 2017, ar avea oferta și de la Zenit, campioana ultimilor doi ani in Rusia. Eric Bicfalvi a gasit clubul la care se simte cel mai bine. Mijlocașul in varsta de 32 de ani este cel mai valoros fotbalist al lui Ural…

- Mijlocasul roman Eric Bicfalvi a reusit o dubla pentru Ural Ekaterinburg in victoria cu 3-1 obtinuta sambata pe teren propriu in meciul cu nou-promovata FC Himki, in etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Bicfalvi a punctat in minutele 15, din penalty, si 67. Stefan Stransberg…

- Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat golul echipei Ural Ekaterinburg, care a terminat la egalitate cu Rubin Kazan, 1-1, sambata, in deplasare, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Rusiei. Bicfalvi a deschis scorul in min. 12, din penalty, dar Rubin a egalat prin Ivan Ignatiev (35), tot din…

- Internationalul roman Alexandru Maxim si-a reziliat contractul cu clubul german de fotbal FSV Mainz 05, de comun acord, a anuntat, luni, gruparea din Bundesliga pe site-ul sau oficial. Maxim mai avea contract cu Mainz pana in iunie 2021, dupa ce ajunsese la ''Zerofivers'' in 2017, de…