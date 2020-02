FC Barcelona nu a mai pierdut un meci pe terenul "eternei rivale" Real Madrid, in ultimii cinci ani, in campionatul Spaniei de fotbal, scrie agentia EFE, inaintea primului El Clasico din 2020. Ultimul esec al catalanilor pe stadionul Santiago Bernabeu dateaza din 25 octombrie 2015, cand Real s-a impus cu 3-1, prin golurile marcate de Cristiano Ronaldo (35 din penalty), Pepe (49) si Karim Benzema (61), dupa ce Barca reusise deschiderea scorului prin Neymar (4). Real Madrid era antrenata la momentul respectiv de italianul Carlo Ancelotti, in timp ce Barcelona il avea la timona pe actualul selectioner…