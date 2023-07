Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapei #4 din Superliga. Runda va debuta vineri, 4 august, cu confruntarea dintre UTA și Poli Iași, și se va inchide luni, 7 august, cu duelul FC Voluntari - Rapid. De departe, derby-ul rundei e FCSB - CFR Cluj, meci pe care roș-albaștrii vor sa-l joace…

- LPF a anunțat programul etapei #3 din Superliga. Aceasta va debuta vineri, cu FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj, și se va incheia luni, cu Dinamo - Sepsi. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul etapei #3 din Liga 1 Vineri,…

- Universitatea Craiova se pregatește de debutul in noua ediție a Superligii, iar runda inaugurala ii aduce in fața una dintre marile rivale: Dinamo. Disputa contra cainilor va avea loc luni, 17 iulie, de la ora 21.30, pe stadionul „Arcul de Triumf“. Despre disputa din Capitala au vorbit astazi, in cadrul…

- Atacantul Denis Alibec (Farul Constanta) a fost desemnat de Liga Profesionista de Fotbal cel mai bun jucator al editiei 2022-2023 a Superligii, iar Gheorghe Hagi (Farul), cel mai bun antrenor, in cadrul unui eveniment organizat, marti, cu ocazia tragerii la sorti a programului noului sezon competitional.De…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 10-a din play-off: PORTAR Roland Niczuly (Sepsi OSK) – A incheiat o saptamana excelenta cu un nou meci fara gol primit. FUNDASI Razvan Onea (Rapid) – Si-a trecut in cont o…

- Farul Constanta a perfectat primele transferuri inaintea urmatorului sezon din Superliga.Atacantii Rivaldinho si Nicolae Carnat au semnat contracte valabile pentru urmatorii 3 ani cu Farul, conform News.ro. CITESTE SI Echipele naționale de handbal pe plaja ale Romaniei vor debuta la Beach Handball…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 7-a play off/out Vineri, 5 mai Ora 17.30 FC Voluntari – CS Mioveni Ora 20.30 Chindia Targoviște – Petrolul Ploiești Sambata, 6 mai Ora 12.30 FC Botoșani – Universitatea Cluj Ora 21.30 Farul Constanța – FC Rapid…