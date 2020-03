Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica, a pierdut cu Alanyaspor, scor 0-1. Antrenorul roman și-a certat jucatorii dupa meci. Șumudica a acuzat lipsa de implicare și de profesionalism a jucatorilor. Fostul antrenor al Astrei spune ca le-a cerut sa vina cu ghete care au crampoane metalice,…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Alin Tosca si Alexandru Maxim, a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Basaksehir, in etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro.Pentru Gaziantep FK a marcat Ozer, in minutul 72 din…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Alin Tosca si Alexandru Maxim, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Rizespor, in etapa a XXII-a a campionatului Turciei, anunța news.ro.Golurile au fost marcate de Sousa (52) si Djilobodji (90+2).…

- Fundasul roman Cristian Sapunaru a marcat golul prin care Kayserispor a invins-o pe Denizlispor cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Sapunaru a marcat in min. 69, cu capul, golul impotriva fostei sale echipe, aducand victoria ''lanternei…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Alin Tosca si Alexandru Maxim, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Besiktas, in etapa a XXI-a a campionatului Turciei.Golurile au fost marcate de Yilmaz ’52 (penalti), Boateng ’70 si Lens…

- Beșiktaș și Gaziantep joaca azi, de la ora 16:00, intr-un meci din etapa a 21-a din Turcia. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look Sport. liveSCORE de la 16:00 » Beșiktaș - Gaziantep Dupa 5-1 cu liderul Sivasspor, Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, Alin Toșca, Junior Morais și Alexandru…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a reusit o "dubla" la debutul sau in campionatul de fotbal al Turciei, in partida castigata pe teren propriu de noua sa echipa, Gaziantep FK, cu scorul de 5-1, in fata liderului Sivasspor, duminica, in cadrul etapei a 20-a a sezonului. Maxim, imprumutat in aceasta…

- Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de formatia Genclerbirligi, in etapa a XIX-a a campionatului turc de fotbal, potrivit news.ro.Stephane Sessegnon a marcat in minutul 64, din penalti. Kayode (Gaziantep)…