- CFR Cluj va juca joi la Berna pentru calificarea in „16-imile” Europa League, dar o miza mai mare o prezinta partida cu liderul FCSB, programata duminica. In Europa, vișiniii și-au atins deja scopul, in campionat risca sa se indeparteze prea tare de titlu daca pierd derby-ul. CFR Cluj are nevoie de…

- CFR Cluj a pierdut pe teren propriu cu AS Roma, scor 0-2, iar calculele pentru calificarea in primavara europeana s-au complicat. Dupa primele 4 runde, CFR Cluj ocupa locul 3 in grupa A din Europa League. „Feroviarii” au strans 4 puncte, victoria din prima runda cu ȚSKA Sofia, scor 2-0, și remiza 1-1…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, inaintea partidei cu echipa elvetiana Young Boys Berna, ca sezonul acesta campionatul este mai important decat participarea in Europa League deoarece numai castigatoarea titlului din Romania va mai juca anul viitor in cupele…

- ȚSKA Sofia - CFR Cluj e meciul care deschide grupa A din Europa League, astazi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. In celalalt meci al grupei A, de la aceeași ora, se infrunta Young Boys Berna și AS Roma. …

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si TSKA Sofia, in urma tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon, informeaza Agerpres.

- CFR Cluj, campioana Romaniei, s-a calificat in grupele Europa League, dupa victoria clara cu finlandezii de la KuPS, scor 3-1. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, pare ca a pus ochii pe un jucator de la KuPS, atacantul Rangel. Brazilianul a jucat 82 de minute, iar la finalul meciului a stat de vorba…