Doi angajati ai clubului de fotbal Chindia Targoviste au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, anunta, joi, gruparea damboviteana pe site-ul sau oficial. "AFC Chindia Targoviste anunta ca in urma testarii RT-PCR din data de 19 august, dinaintea primului meci oficial al sezonului, au fost depistate doua cazuri pozitive de COVID-19. Clubul nostru a luat masurile care se impun in aceasta situatie si asteapta acum deciziile Directiei de Sanatate Publica Dambovita", se mentioneaza pe site-ul citat. Formatia condusa de Emil Sandoi urmeaza sa intalneasca, duminica, de la ora 16:00, in deplasare,…